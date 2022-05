Mad Max po rosyjsku. Tym razem chodzi o czołgi

Jedyne co to dodanie dodatkowego złomu na czołg wywoła to drastyczne pogorszenie mobilności, ponieważ moc silnika pozostanie taka sama, a masa wzrośnie. Warto zaznaczyć, że rosyjskie czołgi już miały ogromny problem z ukraińskim błotem. Czołgi T-72 w zależności od wersji charakteryzują się masą 41-44 ton, a sinik w najnowszym wariancie charakteryzuje się mocą do 1130 KM.