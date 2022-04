Pancerz emocjonalny 2.0. Nowa rosyjska czołgowa klatka wykryta

Tak jak pisaliśmy we wcześniejszym tekście, te prowizoryczne klatki nie zwiększają ochrony czołgów przed przeciwpancernymi pociskami kierowanymi atakującymi z górnej półsfery (FGM-148 Javelin bądź NLAW). Teoretycznie miały one doprowadzić do detonacji głowicy kumulacyjnej z dala od pancerza zasadniczego.

Takie rozwiązanie może być skuteczne przeciw prostym granatom wystrzelonym z granatników RPG-7, ale w przypadku pocisków kierowanych o znacznie większym kalibrze zdolnych jeszcze pokonać pancerz reaktywny, wspomniane klatki są bezużyteczne.

Poza pełnieniem funkcji wsparcia emocjonalnego dla rosyjskich żołnierzy klatka sprawia tylko problemy. Pierwszym jest zwiększenie masy czołgu, co utrudnia jego mobilność w terenie. Z kolei drugą kwestią jest znaczne zwiększenie sylwetki czołgu, czyli niwelowania tego co jest zaletą rosyjskich konstrukcji, a więc ich niski profil. Ponadto klatka spełnia też rolę szybkiej identyfikacji dla Ukraińskich żołnierzy, którzy od razu wiedzą, że jest to maszyna przeciwnika.