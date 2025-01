Od nowych baterii do elektryków po nowe biopaliwa. Czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje zielone technologie?

W lipcu 2024 r. naukowcy z laboratorium rządu USA i Microsoftu opublikowali wyniki badania, w którym wykorzystano SI do oceny 32,5 miliona możliwych nowych elektrolitów stałych do baterii litowych. Znaleźli 23 nowe o odpowiednich właściwościach.

"Co godne uwagi, tego typu techniki coraz bardziej przyciągają finansowanie. Na przykład Anonics, start-up zajmujący się sztuczną inteligencją, niedawno nawiązał współpracę z filią Porsche zajmującą się produkcją baterii. Z kolei Mitra Chem pozyskał 80 milionów dolarów, obiecując skrócenie czasu od laboratorium do produkcji o ponad 90 proc." – zauważają Simon Bennett i Thomas Spencer, analitycy MAE.

Niedawna analiza eksperta MIT (Massachusetts Institute of Technology) wykazała, że naukowcy korzystający ze sztucznej inteligencji odkrywają o 44 proc. więcej materiałów. To zaś przekłada się na 39 proc. wzrost liczby zgłoszeń patentowych i 17 proc. wzrost innowacyjności produktów.

Ale wyzwania pozostają. Jednym z nich jest dostępność danych – a dokładniej to, że obecne narzędzia SI korzystają z niekompletnych informacji, przez co dają ograniczone wyniki. Co prawda i tak są nieporównywalnie lepsze od pracy samego człowieka, ale wciąż do poprawy jest wiele.