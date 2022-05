Francuska artyleria na miejscu. CAESAR ostrzeliwuje Rosjan

Francuskie modele wykorzystują sześciokołową ciężarówkę Renault Sherpa 10 z silnikiem diesla o mocy 240 KM, a cały komplet nie przekracza 18 ton, przez co jest łatwy do transportu lotniczego. Z drugiej strony mamy tutaj brak opancerzenia kabiny, ale można ten fakt poprawić poprzez dodanie pancerza poziomu 2 STANAG 4569 zapewniającego ochronę przed amunicją kal. 7,62x39 mm lub okładkami pocisków artyleryjskich kal. 155 mm zdetonowanych na dystansie 80 m.

Zabrakło też pełnego automatu ładowania, przez co załoga ma do dyspozycji tylko półautomatyczne rozwiązanie. Mimo wszystko sprawna załoga czterech lub pięciu żołnierzy jest w stanie osiągnąć szybkostrzelność do 6 strz./min oraz przygotować się do ostrzału, lub do ruchu w mniej niż minutę. Ten fakt w dzisiejszym sieciocentrycznym polu bitwy gdzie drony i radary artyleryjskie są normą, jest ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.