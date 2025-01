Mocno się zbroją, ale już nie z Rosji. Postawili na inny kierunek

Wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe opracowane na potrzeby artylerii PULS są dostosowane do obsługi szerokiego wachlarza amunicji - pocisków kal. 122 mm, kal. 160 mm, kal. 306 mm oraz Predator Hawk kal. 370 mm, których zasięg dochodzi do nawet 300 km, a kołowy błąd trafienia (CEP) nie przekracza 10 m.

Hermes 900 to z kolei bezzałogowiec o masie ok. 1000 kg, z czego nieco ponad 300 kg może stanowić przenoszone wyposażenie służące do prowadzenia rozpoznania i walki elektronicznej. Alternatywnie Hermes 900 może zostać uzbrojony, chociaż misje bojowe nie są podstawową rolą tego drona. Maksymalny pułap osiągany przez Hermes 900 to ok. 10 tys. m. Długotrwałość lotu tej maszyny może natomiast sięgać 36 h.