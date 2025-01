Tajemniczy samolot nad Ukrainą. Został nagrany pierwszy raz

Chociaż informacje na temat dostosowania Su-25 do przenoszenia francuskich bomb kierowanych AASM Hammer pojawiały się już wcześniej (prace na tym przedsięwzięciem miały rozpocząć się w połowie 2024 r.), brakowało dowodów w postaci nagrań wideo. Teraz można o takowym mówić, opublikowany w mediach społecznościowych film przedstawia ukraiński samolot z AASM Hammer w wariancie 250 kg.

AASM Hammer (Armement Air-Sol Modulaire) to rozwiązanie opracowane przez francuski koncern Safran Electronics & Defense, które bywa porównywane do amerykańskich JDAM/ER. To moduł, który może być stosowany w standardowych bombach Mk 82/83/84 i znacząco zwiększać ich możliwości.