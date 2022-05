Rosja wystrzeliła pocisk warty miliony. Celem okazała się toaleta na plaży

W informacji mowa o pocisku wystrzelonym z samolotu co może wskazywać na pocisk manewrujący odpalany z np. myśliwców uderzeniowych Su-34. Mowa tutaj np. o pociskach z rodziny Ch-25, których zasięg może dochodzić do 60 km wyposażonych w głowice odłamkowo-burzącą o masie do około 140 kg lub ich bezpośrednich następcach z rodziny Ch-38. Te wprowadzone do służby dopiero w 2012 roku charakteryzują się zasięgiem około 70 km i są wyposażone w większą głowicę o masie do 250 kg.