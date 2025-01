Ukrainiec uchwycił rakietę w locie. Sam ją posłał w stronę Rosjan

Ukraińcy piloci aktywnie uczestniczą w obronie przestrzeni powietrznej Ukrainy, wykorzystując do tego każdy samolot, który mają pod ręką. Choć w ich arsenale znajdują się m.in. F-16, to nad Ukrainą nie brakuje też konstrukcji pokroju MiG-29. To właśnie jedna z tych maszyn jest bohaterem zdjęcia, które w sieci udostępnia m.in. profil OSINT Technical na platformie X.

Wystrzelenie rakiety z ukraińskiej maszyny

Ujęcie z MiG-iem-29 jest wyjątkowe przede wszystkim z uwagi na fakt, iż jego autor uchwycił w kadrze wystrzał rakiety AGM-88 HARM. Jak czytamy na X, rakieta została wystrzelona w kierunku rosyjskiego radaru. To cenna dla Ukraińców amunicja, bowiem pozwala oślepiać wroga. AGM-88 jest w zasadzie bronią precyzyjnego rażenia służącą do niszczenia urządzeń radarowych przeciwnika.

Oznacza to, że wspomniany pocisk służy do atakowania celów służących Federacji Rosyjskiej do prowadzenia obserwacji ruchów swojego przeciwnika. AGM-88 naprowadza się na emitowane przez m.in. systemy obrony przeciwlotniczej systemy, co w dalszej kolejności pozwala Ukraińcom przeprowadzać wojska w zagrożonym terenie lub prowadzić działania, które powinny być wykonywane w tajemnicy przed armią Federacji Rosyjskiej.

Pocisk AGM-88 w służbie

Dodajmy, że AGM-88 HARM został skonstruowany w 1983 r., natomiast do służby trafił dwa lata później. Pojedynczy pocisk osiąga ponad 4,1 m długości przy średnicy ok. 25 cm i rozpiętości nieznacznie przekraczającej 1 m. Masa tego typu broni sięga z kolei 360 kg.

Maksymalna prędkość osiągana przez tę produkowaną w USA (przez Raytheon) broń wynosi 2280 km/h, zaś zasięg to niespełna 50 km. Masa głowicy kumulacyjnej (odłamkowej) to z kolei ok. 70 kg.

Samoloty MiG-29, czyli maszyna, z której wystrzelono w stronę rosyjskiego radaru pocisk AGM-88, to co do zasady maszyny myśliwskie. MiG-i-29 zaprojektowano do prowadzania walki powietrznej oraz atakowania celów naziemnych w trakcie lotu. Rozpędzają się do prędkości ok. 2400 km/h i operują na pułapie do 17,5 km. Podstawowe uzbrojenie tej konstrukcji stanowi standardowe działko lotnicze GSz-30-1 kal. 30 mm, natomiast dodatkową broń można zawieszać na węzłach pod kadłubem (różnego rodzaju bomby oraz pociski).

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski