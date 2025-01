Jednym z potencjalnych rozwiązań tej zagadki może być broń działająca na bazie mikrofal o dużej mocy. Fale elek­tro­mag­ne­tyczne mogą wpływać na elektronikę pokładową, a przez to prowadzić do unieruchomienia statku. Na poparcie tej wersji można znaleźć kilka argu­men­tów. Zainteresowanie Waszyngtonu takim uzbrojeniem nie jest niczym nowym. US Navy i US Air Force uczestniczą już w programie "High-power Joint Electromagnetic Non-Kinetic Strike" (HiJENKS, co czyta się jak hijinks – wygłupy). Za tym spektakularnym przykładem nowo­mowy wojskowej kryje się zapewne pocisk lub bomba mająca niszczyć wrogą elektronikę.