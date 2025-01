W Bałtyku odkryto nowy, drapieżny gatunek śledzia

Śledź atlantycki i śledź bałtycki to ryby o dużym znaczeniu dla ekosystemów północnego Oceanu Atlantyckiego i Morza Bałtyckiego. Odżywiają się planktonem, małymi skorupiakami oraz larwami ryb. Są ważnym ogniwem łańcucha pokarmowego i znajdują się w menu większych ryb, ptaków morskich, ssaków morskich i ludzi. W nowych badaniach, które ukazały się na łamach pisma "Nature Communications" ( DOI: 10.1038/s41467-024-55216-8 ) naukowcy z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji odkryli nieznany dotąd drapieżny gatunek śledzia.

Na drapieżnego śledzia zwrócił uwagę naukowców rybak. Mówił on, że na północny wschód od Uppsali istnieje specjalny rodzaj śledzia, "który zawsze odbywa tarło tuż przed środkiem lata i jest tak duży jak śledź atlantycki", a zatem znacznie większy niż pospolity planktonożerny śledź bałtycki.

– Kiedy dowiedziałem się, że miejscowi wiedzą o konkretnej populacji bardzo dużych śledzi bałtyckich, które zawsze odbywają tarło w tym samym rejonie rok po roku, postanowiłem pobrać próbki i zbadać ich konstytucję genetyczną. Teraz wiemy, że jest to genetycznie unikalna populacja, która musiała ewoluować przez setki, jeśli nie tysiące lat w Morzu Bałtyckim – mówi Leif Andersson z Uniwersytetu w Uppsali.

Po dokładnych analizach naukowcy odkryli kilka ciekawostek dotyczących drapieżnego śledzia. Dostrzegli, że duże śledzie bałtyckie miały uszkodzone skrzela. Planktonożerne śledzie bałtyckie wykorzystują skrzela do filtrowania planktonu, ale te drapieżne muszą walczyć o zdobycz i prawdopodobnie stąd obserwowane uszkodzenia. Badacze wskazują, że mogły one powstać podczas polowań na pokryte kolcami cierniki.

Innym ciekawym odkryciem było to, że duże śledzie miały znacznie wyższą zawartość tłuszczu i znacznie mniej toksyn, co może mieć znaczenie dla konsumentów. Co więcej, badacze ustalili też, że drapieżne śledzie mają znacznie szybszy wskaźnik wzrostu.