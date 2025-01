Zdradzili tajemnicę polskiej "zbrojeniówki"? Ekspert zabrał głos

Obecność Kosiniaka-Kamysza w HSW odbiła się w mediach społecznościowych nie tylko ze względu na cenne zamówienie dotyczące wspomnianych Krabów, ale też z uwagi na rzekome ujawnienie "tajemnicy" skrywanej przez fabrykę broni. Wszystko to za sprawą zdjęcia, które przedstawia linię częściowego montażu NBWP Borsuk. Na jednym z kadłubów widoczna była kartka, która to szybko trafiła na języki internautów.

- Nie jest to odniesienie do liczby powstających Borsuków oraz nie jest to zbieżne z numerem seryjnym, który pojazd w HSW otrzymuje po wyprodukowaniu, a nie w trakcie - pisze o numerach na kartce Wolski. Zwraca przy tym uwagę, że zdjęcia tego typu przed publikacją są weryfikowane. Oznacza to więc, że jeśli fotografia z Huty Stalowa Wola trafiła do internetu, to mogła tam trafić.