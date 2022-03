Rosjanie w desperacji. Obudowują czołgi sianem i dywanami

Trwająca na terenie Ukrainy wojna wiąże się z ogromnymi stratami Rosjan. Wydaje się, że Federacja Rosyjska przeliczyła się, jeśli chodzi o łatwość realizacji założonych celów. Obserwacja materiałów z terenów objętych walkami potwierdza desperację rosyjskich żołnierzy, którzy do kamuflażu wykorzystują niezbyt profesjonalne przedmioty.

Jak informuje PAP, Washington Post wskazywał obserwowane wyposażenie rosyjskich pojazdów jako dowód na nieprzygotowanie do długotrwałej wojny. Zamiast korzystać z siatek maskujących, żołnierze sięgają po to, co uda im się zdobyć w terenie. Czołgi maskowane są przy użyciu gałęzi, dywanów czy siana.