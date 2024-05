Krym w ogniu. Drony i pociski balistyczne w akcji

Ukraińskie i rosyjskie odniesienia wykazują o ataku na rosyjską przeprawę promową. Pociski balistyczne miały zostać zestrzelone przez rosyjską obronę przeciwlotniczą (w regionie mostu jest ona bardzo silna), ale i tak spadające fragmenty miały uszkodzić dwa holowniki z których jeden ostatecznie zatonął. Jest to istotne pogorszenie rosyjskich możliwości zaopatrywania Krymu poprzez cieśninę kerczeńską.

Warto zaznaczyć, że nawet w przypadku udanego zestrzelenia pocisku wciąż na ziemię muszą spaść jego szczątki mogące ważyć nawet kilkaset kilogramów. Przykładowo masa startowa pocisku MGM-140 ATACMS to około 1700 kg z czego ponad 500 kg przypada na głowicę bojową.

Ukraińcy wykorzystywali też we wcześniejszych miesiącach pociski przeciwlotnicze S-200 Wega w charakterze improwizowanych pocisków balistycznych. Są to bardzo duże konstrukcje o masie startowej 7 ton z czego 217 kg przypada na głowicę bojową. Możliwe jednak, że modyfikowane egzemplarze do ataku na cele naziemne mogły mieć większy potencjał niszczący.