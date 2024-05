Genialny pomysł Ukraińców. Opracowali morskiego drona artyleryjskiego

Idea jest bardzo ciekawa ponieważ przy zastosowaniu najnowszych rakiet systemu BM-21 Grad pochodzących m.in. z Polski lub Serbii umożliwia to atakowanie celów na dystansie do 40 km od linii brzegowej. Taki ostrzał na pewno spowoduje większy chaos i zniszczenia niż latający dron zawierający kilka kilogramów ładunku wybuchowego.

Ciekawe tylko jak Ukraińcy opanowali problem związany z z rozrzutem, ponieważ lekka platforma nawodna do stabilnych nie należy co istotnie pogarsza precyzję takiej salwy w porównaniu do wyrzutni BM-21 Grad. Nagranie wykonane przez Rosjan pokazuje, że rozrzut pocisków wystrzelonych ukraińskiego drona do małych nie należy.