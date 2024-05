Rosjanie próbują chronić Most Krymski. Ich wysiłki widać z kosmosu

Rosjanie najwyraźniej obawiają się ataku ukraińskich dronów morskich na Most Kerczeński. Jak donosi ukraiński serwis Militarny, w jego pobliżu zaczęły pojawiać się dodatkowe bariery. Widać je na zdjęciach satelitarnych. Są to połączone ze sobą barki. Na razie zaobserwowano siedem takich instalacji, a każda z nich ma ok. 90-100 metrów długości.