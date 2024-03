Kolejny rosyjski okręt poszedł na dno. W służbie był niecałe 2 lata

Atak został przeprowadzony w regionie cieśniny kerczeńskiej za pomocą dronów Mangura V5 w efekcie czego warty 65 mln dolarów rosyjski okręt przyjęty do służby 16 maja 2022 roku podzielił los krążownika rakietowego "Moskwa" .

Okręt "Siergiej Kotow" był najmłodszym przedstawicielem okrętów projektu 22160 "Wasilij Bykow". Nazwa tej klasy wzięła się od pierwszej jednostki przyjętej do służby w 2018 r. Okręty były już wykorzystywane przez Rosję w różnych celach, w tym do prób blokowania dostępu cywilnych jednostek do ukraińskich portów.