Ukraińcy pokazali "Sea Baby". To ten dron zaatakował most krymski

Drony są produkowane w ukrytych podziemnych zakładach prowadzonych przez SBU porozrzucanych po terenie całego kraju. Warto jednak zaznaczyć, że kadry SBU są też wspierane przez cywilnych inżynierów i specjalistów IT

Zaprezentowany przez SBU dron nawodny ma być najnowszą wersją rodziny tych konstrukcji przenoszącą aż 850 kg materiałów wybuchowych, co jest znaczącym progresem względem wcześniejszych modeli z głowicą o masie około 200 kg i 400 kg.

W jego środkowej części widać miniaturowy maszt z głowicą obserwacyjną wyposażoną w zestaw kamery dziennej, termowizyjnej oraz dalmierza laserowego służącego do pomiaru odległości.

Dalej mamy przykryte okrągłymi osłonami anteny służące do komunikacji, a z tyłu widać nadbudówkę zawierającą najpewniej bak paliwa wystarczający na paręset km zasięgu. Drony są sterowane za pomocą gogli AR tak samo jak ma to miejsce w przypadku dronów typu FPV co zapewnia pilotowi widok z perspektywy pierwszej osoby.