Ukraiński dron vs rosyjska Ropucha. Te okręty powstały w Polsce

Rosjanie dysponują we Flocie Czarnomorskiej pięcioma jednostkami projektu 775 znanymi też jako Ropuchy i kilkoma okrętami desantowy proj. 1171. W przypadku tych drugich jeden został przez Ukraińców zniszczony jeszcze w porcie w Berdiańsku .

Dostępne informacje wskazują, że dron był wyposażony w nawet 450 kg ładunków wybuchowych, co jest większą wartością niż to co znajdziemy na pokładzie pocisków przeciwokrętowych.