Flota Czarnomorska nie może spać spokojnie. Dwa okręty trafione

W sieci pojawiło się nagranie z ataku nawodnych dronów "kamikadze" na okręty patrolowe "Wasilij Bykow" w wyniku czego dwa miały zostać uszkodzone. Na poniższym nagraniu widać jak dron zbliża się do okrętu ostrzeliwującego go z podkładowych wielkokalibrowych karabinów maszynowych KPW kal. 14,5×114 mm.

Niestety wygląda na to, że atakujący dron został zniszczony przedwcześnie, ale patrolowiec wydaje się mieć dziurę po lewej stronie środka kadłuba (ten świecący się w termowizji punkt tuż nad linią wody).

Za atakiem stoją już dobrze znane ukraińskie drony nawodne z rodziny Sea Baby przypominające łodzie motorowe. Te przenoszą głowice bojowe o masie od 200 kg do nawet podobno 850 kg w przypadku większych wariantów, a za napęd służą pędniki strumieniowe zapożyczone m.in. z kanadyjskich skuterów wodnych Sea-Doo.

Zemsta Putina za most krymski. Z tymi pociskami mają problemy Ukraińcy

Okręty patrolowe projektu 22160 "Wasilij Bykow" są nowymi konstrukcjami, ponieważ pierwsza jednostka tego typu, "Wasilij Bykow", weszła do służby dopiero w 2018 roku. Rosja dysponuje jedynie czterema okrętami tego typu, z których dwa znajdują się na Morzu Czarnym. Drugi okręt nosi nazwę "Siergiej Kotow", i oba okręty były wykorzystywane przez Rosję m.in. do prób powstrzymywania cywilnych jednostek przed wpływaniem do ukraińskich portów.