Ukraińcy rozpakowują prezenty z USA. Omawiamy karabinki M4A1

Do Ukrainy trafiła masa uzbrojenia strzeleckiego zarówno starszego jak i nowszego. Z drugiej kategorii można wymienić karabinki CZ-806 BREN-2 z Czech, FN SCAR MK2 z Belgii oraz nasze rodzime karabinki Grot C16 FB-A2 . Teraz do tego grona dołączają amerykańskie karabinki M4A1 będące częścią pakietu uzbrojenia strzeleckiego obejmującego 7000 sztuk.

US Army w latach 90. poszukiwało czegoś lżejszego oraz bardziej poręcznego niż ówcześnie wykorzystywany mierzący około 1 m długości karabinek M16A2 z 20-calową (508 mm). Z tego powodu US Army zdecydowało się zamówić od Colta ograniczoną liczbę karabinków M4 z 14,5-claową lufą (368 mm) i kolbą z regulacją długości.

Taki stan rzeczy trwał do 2014 roku kiedy to US Army zdecydowało się zunifikować asortyment karabinków M4 i M16A2/A4 do formatu M4A1. Ten obejmował wyposażenie karabinków M4 w cięższą lufę lepiej znoszącą prowadzenie ognia ciągłego, zastosowanie mechanizmu spustowego z funkcją prowadzenia ognia ciągłego lub pojedynczego (porzucono zbędny tryb serii dwustrzałowej), dodano obustronny selektor i dodano szyny montażowe Picatinny do montażu akcesoriów (łoże w ramach programu BLOCK I).