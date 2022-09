Nowy wielkokalibrowy karabin snajperski od ZMT. Ten potwór może zastąpić TORA

Wielkokalibrowe karabiny zasilane amunicją 12,7x99 mm NATO (.50 BMG) nie należą do lekkich i poręcznych konstrukcji. Ponadto żołnierz przenoszący taką długą broń od razu wyróżnia się w porównaniu do reszty, co oznacza dla niego większe niebezpieczeństwo (ma wyższy priorytet eliminacji dla przeciwnika niż np. strzelec z karabinem maszynowym).