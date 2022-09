Straż Leśna się zbroi. Dostali nowe karabinki Grot

Najnowsza dostawa dołączyła do już wcześniej otrzymanych 11 karabinków Grot, a Straż Leśna to umundurowana i uzbrojona formacja o uprawnieniach policyjnych. Stanowi ona wsparcie dla Służby Leśnej w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń zaliczanych do szkodnictwa leśnego (bezprawne korzystanie z lasu, kłusownictwo, kradzież drewna z lasu państwowego oraz kradzież lub zniszczenie mienia nadleśnictwa).