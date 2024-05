Zaatakowali Rosjan ich własną bronią. Niesamowity zwrot akcji w Ukrainie

Rosyjski Korpus Ochotniczy to jedna z formacji paramilitarnych, które powstały krótko po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. W swoich szeregach skupia głównie Rosjan sprzeciwiających się Kremlowi oraz wspierających Ukrainę w jej walce o niepodległość. 13 maja br. stanęli ramię w ramię z armią obrońców naprzeciw natarciu najeźdźców mając do dyspozycji m.in. BTR-82A.

BTR-82 to rosyjski kołowy transporter opancerzony, który został zaprojektowany przez Arzamaskie Zakłady Mechaniczne. Wszedł do służby weszły w 2011 r., w związku z czym jest jednym z nowszych tego typu pojazdów w armii Putina. Można odnosić to szczególnie do BTR-82A, który jest ostatnim, najlepiej wyposażanym wariantem. Względem bazowych wersji został wyposażony m.in. w opancerzony kadłub chroniący przed minami i innymi ładunkami wybuchowymi, a także wykładzinę przeciwodłamkową we wnętrzu i nową, bezzałogową wieżę.