Historyczny moment w historii RAF. Eurofightery operują z fińskich autostrad

Attaché brytyjskiej ambasady w Finlandii pochwalił się pierwszym w historii Royal Air Force (RAF) operowaniem samolotów Eurofighter Typhoon z fińskich autostrad. Te są przez Finów regularnie wykorzystywane do podtrzymywania nawyków pilotów swoich samolotów F/A-18 Hornet , ale dla Brytyjczyków to nowość.

Warto jednak zaznaczyć, że europejska konstrukcja będzie łatwiejsza do operowania w takich ciasnych warunkach ze względu na swoje wymiary. F/A-18 Hornet to konstrukcja o rozpiętości skrzydeł 12,3 m podczas gdy w przypadku Eurofightera jest to 10,95 m. Warto też zaznaczyć, że Eurofighter od samego początku miał być konstrukcją zdolną do operowania z krótkich pasów startowych o długości kilkuset metrów.