Hekatomba rosyjskich czołgów. Straty to przynajmniej 40 proc. stanu wyjściowego

Rosja straciła przynajmniej kolejno 234 i 188 sztuk co daje 20 i 30 proc. stanu wyjściowego, ale w tle jest jeszcze 94 sztuk niezidentyfikowanych wariantów. Z kolei ogólna liczba wszystkich utraconych czołgów T-72 obejmujących nawet stare warianty pokroju T-72AW wynosi 816 sztuk, co odpowiada 34 proc. czołgów będących w służbie.

Z kolei w przypadku nowszych maszyn z rodziny T-80 to Rosja straciła kolejno 274 sztuki T-80BW/U co stanowi 76 proc. ich liczby wyjściowej oraz 60 najnowszych wariantów T-80BWM (27 proc.) będących modernizacją z 2017 roku także wyposażoną we francuską termowizję i ciężki pancerz reaktywny Relikt. Do tego dochodzi pięć niezidentyfikowanych okazów.