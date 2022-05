Ukraińcy obdzierają rosyjskie czołgi z pancerza. "Kostki" ERA cennym łupem

Nowsze PPK pokoju 9M133 Kornet powinny w stanie pokonać pancerz reaktywny typu Kontakt-5, ale starsze systemy pokroju 9K113 Konkurs oraz ręczne granatniki przeciwpancerne RPG starszych wzorów mogą mieć już problem. Szczególnie starocie dominują w rękach separatystów z Donbasu, którzy mają na wyposażeniu sprzęt nadający się do muzeum .

Ukraina stara się doprowadzić do użytku zdobyte rosyjskie czołgi do użytku w możliwe jak najszybszy sposób, ale nie wszystkie uszkodzone lub porzucone przez Rosjan pojazdy nadają się do remontu. W takim przypadku Ukraińcy decydują się na demontaż części wyposażenia oraz wydobycie amunicji. Na poniższym zdjęciu widzimy rosyjskiego T-72B Obr. 1989 ograbionego nawet z kostek pancerza reaktywnego Kontakt-5.