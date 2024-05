"Duma Putina" zniszczona. Doprowadzili do tego sami Rosjanie

Rosjanie wprowadzili do służby pierwsze egzemplarze czołgów T-90M w 2021 roku. Miały one stanowić nową jakość w porównaniu do starszych modeli T-72B, ale była to głównie strategia marketingowa. Miała ona na celu uniknięcie porównań z czołgami T-72, które były masowo niszczone podczas I wojny w Zatoce Perskiej. Z tego powodu T-90M był dumnie prezentowany i chwalony przez Władimira Putina na targach militarnych.