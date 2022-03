"Wystarczył jeden strzał". Ukraińcy zniszczyli czołg T-90 "Władimir"

Ukraińcy podkreślają, że T-90 "Władimir" był "szeroko reklamowanym, głównym czołgiem rosyjskiej armii", a do jego zniszczenia "wystarczył jeden strzał z rakietowego kompleksu przeciwpancernego". Co wiemy o tym pojeździe?

Do tej pory wyprodukowano ponad 1600 egzemplarzy tego czołgu. W zmodernizowanym wariancie T-90M Proryw zastosowano modułowy pancerze reaktywny "Relikt", który miał znacząco podnieść ochronę wieży i kadłuba. Na uzbrojenie pojazdu składają się armata gładkolufowa 2A46M-5 kal. 125 mm, sprzężony czołgowy karabin maszynowy 7,62 mm PKT oraz przeciwlotniczy karabin maszynowy 12,7 mm 9P17 NSWT lub 9P49 Kord.

T-90 "Władimir" rozwija prędkość do 65 km/h i może przebyć na pełnym baku dystans ok. 650 km. Pojazd wyposażono w system ochrony aktywnej TSzU-1-7 Sztora, który ma za zadanie zmniejszyć prawdopodobieństwo trafienia go przez rakietowe pociski przeciwpancerne.