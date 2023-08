Tajemnicze pociski w Ukrainie. Pochodzą od sojusznika Rosji

Tutaj możemy mieć podobną sytuację, ponieważ Serbia dysponuje rozwiniętym przemysłem obronnym zaopatrującym dziesiątki państw świata głównie w poradziecki sprzęt i amunicję do niego. Jednym z największych przedsiębiorstw jest firma Krušik z siedzibą w Valjevo produkującą amunicję dużego kalibru z uwzględnieniem m.in. pocisków M62P10.

Te są prostą konstrukcją kal. 120 mm o masie własnej 12,6 kg wraz z zapalnikiem uderzeniowym UT M68P1 o przyspieszonym działaniu. Pocisk zawiera w sobie do 2,4 kg trotylu otoczonego odlewanym stalowym korpusem i jego zasięg przy najmocniejszym ładunku prochowym i lufie moździerza o długości 150 cm to 6555 metrów. Z kolei pole rażenia pocisku to nawet 70 m.