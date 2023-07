Dwa precyzyjne ataki. Ukraińcy zniszczyli kolejny rosyjski sprzęt

Msta-S waży ok. 42 t, ale jest mobilna. Rosjanie wykorzystali w tym przypadku gąsienicową trakcję, dzięki której załoga może przemieszczać się nawet po trudnym terenie. Zasięg Msta-S szacuje się na ok. 500 km. To sprzęt, który jest cały czas rozwijany i w nowszych wariantach (zapewniających np. wyższą szybkostrzelność) produkowany do dziś.