Broń, której Europa nie da Ukrainie. Mają ją tylko USA

Europa mimo zwiększenia produkcji np. pocisków artyleryjskich nie może Ukrainie dostarczyć pocisków balistycznych zbliżonych do amerykańskich MGM-140 ATACMS. Tych po prostu nie ma, a opracowanie analogów nawet przy zapewnionym finansowaniu i woli politycznej zajmie lata. Jedyne co pozostaje to wsparcie logistyczne dla Ukrainy, która opracowała swoje własne pociski balistyczne znane jako Grom/Grom-2.

Pociski balistyczne to broń, przed którą ochronę mogą zapewnić nieliczne systemy przeciwlotnicze średniego zasięgu produkowanych przez tylko kilka państw na świecie. W Rosji są to systemy S-300/400, a w Europie mieszanka amerykańskich baterii systemu Partiot i europejskich SAMP/T.

Są one jednak nieliczne, a bateria może zapewnić ochronę tylko na dystansie do 40 km od wyrzutni, co istotnie ogranicza liczbę chronionych obiektów. Co więcej, system przeciwlotniczy można pokonać atakiem zmasowanym kilku lub kilkunastu pocisków nadlatujących z różnych kierunków. Pokazują to np. przykłady przedarcia się pocisków z wojny w Ukrainie lub ataków rakietowych Iranu na Izrael.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Pociski MGM-140 ATACMS — potężna broń z USA, której bardzo brakuje Ukrainie

Ukraina z powodzeniem wykorzystuje amerykańskie pociski balistyczne MGM-140 ATACMS, które zostały opracowane w latach 90. XX wieku. Dotychczas Ukraińcy koncentrowali się na używaniu pocisków M39, które mają zasięg 165 km i zawierają głowicę kasetową z 950 bombletami M74 APAM. Pociski te były używane do atakowania m.in. baterii systemów S-300/400 oraz poligonów.

Jak podaje część źródeł Ukraińcy mieli także otrzymać wersje M39A1 o zasięgu do 300 km co osiągnięto poprzez zwiększenie zapasu paliwa kosztem głowicy bojowej, której ładunek bombletów zmalał do 300 sztuk. W celu zachowania skuteczności zastosowano poprawki w systemie naprowadzania, który poza nawigacją inercyjną zawiera też moduł nawigacji satelitarnej.

Poza głowicą kasetową pociski AGM-140 ATACMS występowały też w wariantach M48, M57 lub M57E1 z ciężką odłamkowo-burzącą głowicą bojową WAU-23/B o masie około 200 kg przeznaczoną do niszczenia obiektów ufortyfikowanych.

Pociski MGM-140 ATACMS wyróżniają się zdolnością do osiągania prędkości Mach 3, czyli około 3700 km/h. Tak duża prędkość w połączeniu z krótkim dystansem sprawia, że rosyjskie systemy antybalistyczne, nawet te najnowsze jak S-400 Triumf, mają trudności z ich przechwyceniem.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski