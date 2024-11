ATACMS dla Ukrainy. Ujawniono, ile ich dostali

W ostatnim ataku Ukraińcy wykorzystali pociski MGM-140 ATACMS M39, czyli pierwsze warianty z lat 90. XX wieku o zasięgu do 165 km. Zostały one wyposażone jedynie w mniej precyzyjną niż satelitarną nawigację inercyjną. Mniejszą precyzję miała rekompensować ogromna głowica bojowa zawierająca ładunek 950 bombletów typu M74 APAM.

Z czasem powstały też warianty pocisków o zasięgu zwiększonym do 300 km i lepszej precyzji, na co wpłynęło dodanie nawigacji satelitarnej kosztem mniejszej głowicy. Dla porównania wariant M39A1 zawiera już 300 bombletów typu M74 APAM. Istnieje też wariant pocisku ze standardową głowicą odłamkowo-burzącą tzw. "unitary".

Same bomblety M74 APAM mają formę kul o masie 590 gramów i średnicy 6 cm, a ich skuteczność śmiertelnego rażenia sięga kilku metrów. We wnętrzu ich wolframowej obudowy znajduje się mieszanka materiałów wybuchowych oraz substancji zapalającej z prostym zapalnikiem uderzeniowym. Takli skład sprawia, że poza powstaniem gradu odłamków zdolnych przebić nawet kamizelki kuloodporne możliwe jest także wywołanie pożaru w strefie rażenia.

Najważniejszą cechą pocisków balistycznych MGM-140 ATACMS jest ich prędkość lotu sięgająca Mach 3, czyli 3700 km/h. Oznacza to, że pokonanie setek kilometrów zajmuje tej broni zaledwie kilka minut. Nie daje to obronie przeciwlotniczej przeciwnika wiele czasu na reakcję oraz - co ważniejsze - do zestrzeliwania takich pocisków balistycznych są potrzebne dość nieliczne systemy przeciwlotnicze średniego zasięgu.