AUSA 2022, czyli jak Ameryka wyobraża sobie wojnę przyszłości

Od 10 do 12 października w Waszyngtonie odbywała się wystawa sprzętu wojskowego AUSA 2022. Prezentowany przez wystawców sprzęt pozwala na zapoznanie się z ofertą największych koncernów zbrojeniowych świata. To zarazem dogodna okazja, by poszukać odpowiedzi na pytanie, jak amerykańska armia wyobraża sobie wojnę przyszłości.