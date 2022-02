Nowy niemiecki wóz bojowy. Lynx 120 ma dopasować się do każdej sytuacji

Wóz wsparcia ogniowego Lynx 120, to dopiero prototyp, ale już teraz prezentuje ogromne możliwości. Jego zadaniem będzie wsparcie oddziałów na froncie, zapewniając im wsparcie ogniowe zarówno przeciwko celom pancernym, jak i nieopancerzonym. Gwarantować ma to nowoczesny arsenał i duża możliwość dopasowywania go do wymagań sytuacji.