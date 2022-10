Ameryka rozpoczyna produkcję czołgów MPF. Są lżejsze od Abramsów

Zwycięzcą programu – po kilkuletnich zmaganiach – okazał się 22-tonowy pojazd Griffin, opracowany przez koncern General Dynamics. To maszyna będąca kompilacją najnowszych technologii i rozwiązań, opracowanych dla planowanego w XX wieku czołgu lekkiego – jak m.in. 105-mm armata .

Pierwsze, testowe pojazdy mają zostać dostarczone jeszcze w grudniu 2023 roku. Docelowo Amerykanie planują wyprodukowanie co najmniej 504 lekkich czołgów. Ostatnie mają trafić do jednostek w 2035 r.

Warto zauważyć, że MPF to kolejne już podejście US Army do kwestii czołgu lekkiego. W drugiej połowie lat 80. opracowano czołg Stingray, przeznaczony dla amerykańskich sił ekspedycyjnych, dla których jako potencjalnego przeciwnika określono wówczas armie państw trzeciego świata.