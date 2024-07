Atak ukraińskich dronów. Płonie lotnisko w Rosji

Ukraińcy zaatakowali rosyjskie lotnisko Millerovo w nocy z 19 na 20 lipca 2024 roku rojem liczącym kilkadziesiąt dronów. Nawet jeśli Rosjanie zdołali zestrzelić 26 z nich to efekt spowodowany przez resztę, która sięgła celu jest widowiskowy. Lokalni mieszkańcy pisali o przynajmniej 16 eksplozjach.

Jest to atak bardzo podobny do tego na lotnisko Morozowsk z połowy czerwca 2024 roku mający za zadanie utrudnić rosyjskiemu lotnictwu kampanię bombardowania pozycji ukraińskich wykrytych dzięki tzw. " mięsnym szturmom ". Ich zadaniem jest wystawienie się na ostrzał Ukraińców, aby rosyjscy dowódcy wiedzieli jakie miejsca ma zbombardować lotnictwo.

To przy pomocy bomb kierowanych z rodziny FAB z modułami UMPK potrafi zniszczyć nawet najpotężniejsze fortyfikacje, pozwalając Rosjanom mimo ogromnych strat posuwać się naprzód. Z tego względu każda szansa na zniszczenie lub uszkodzenie rosyjskich samolotów jest dla Ukraińców na wagę złota.

Straty Rosjan na tę chwilę pozostają nieznane, ale warto zaznaczyć, że ci nauczyli się ewakuować zagrożone lotniska po wykryciu dronów, przez co Ukraińcy mogli nie porazić samolotów, które były w stanie odlecieć. W takim przypadku mogły zostać trafione np. maszyny podczas napraw czy takie służące za źródło części zamiennych dla innych samolotów.

Su-30SM to wielozadaniowy myśliwiec będący rozwinięciem myśliwca Su-27, z ulepszeniami wprowadzonymi w zakresie awioniki, systemów kontroli i uzbrojenia. Su-30SM wyróżnia się zaawansowaną aerodynamiką oraz możliwościami manewrowymi, co sprawia, że jest efektywny w różnorodnych misjach bojowych. Maszyna może operować zarówno jako myśliwiec przewagi powietrznej, jak i samolot uderzeniowy, co czyni ją wszechstronnym narzędziem w arsenale rosyjskich sił powietrznych.