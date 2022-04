Dar Wielkiej Brytanii. Do Ukrainy trafią armatohaubice AS-90

O rzeczonych działach spekulowano już wcześniej i byłaby to kolejna dostawa do Ukrainy systemów artyleryjskich w natowskim kalibrze 155 mm. Pierwsi byli Amerykanie z działami holowanymi, później Francuzi z samobieżnymi CAESAR oraz Kanadyjczycy również z działami holowanymi.

Armatohaubica AS-90 przyjęta do uzbrojenia w 1992 roku jest dziełem Vickers Shipbuilding and Engineering wchłoniętego później przez BAE Systems. Zastąpiła ona wcześniejsze armatohaubice M109 z USA oraz brytyjskie FV433 Abbot.

Jest to działo kal. 155 o długości 39 kalibrów osadzone w załogowej wieży zamontowanej na gąsienicowym podwoziu. Załogę stanowi pięciu żołnierzy, a całość waży około 45 ton. Zasięg przy wykorzystaniu standardowej amunicji to około 25 km, a przy tej z dopalaczem rakietowym wzrasta do blisko 30 km.