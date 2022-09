AS-21 Redback – ciężki BWP z Korei dla polskiego wojska. To wsparcie dla Abramsów

Najbardziej rzucającą się w oczy różnicą jest masa obu pojazdów. Gdy polski Borsuk waży ok. 25 ton, masa Redbacka sięga 42-45 ton. Dla górnej granicy masy to więcej, niż w przypadku polskich czołgów T-72 (większość została już przekazana do Ukrainy ) i mniej więcej tyle, ile waży czołg PT-91 Twardy .

Jest on zdolny do niszczenia przeciwpancernych pocisków kierowanych, a także – co stawia systemowi obronnemu znacznie wyższe wymagania – podkalibrowych pocisków przeciwpancernych, wystrzeliwanych z armat czołgowych. W tym drugim przypadku skuteczność systemu jest ograniczona do wolniejszej amunicji starszych typów.