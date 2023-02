Amerykańskie centrum szkolenia w Europie. Będą uczyć obsługi HIMARS-ów

Amerykański generał gen. broni John Kolasheski będący dowódcą V Korpusu US Army w wywiadzie dla Voice of America powiedział, że USA planuje utworzenie europejskiego centrum szkoleniowego dla nowych użytkowników systemu M142 HIMARS. Generał przyznaje, że wciąż Amerykanie są na wczesnym etapie wyboru miejsca, które przyciągnęłoby kilka państw do jednego miejsca.