Więcej HIMARS i nie tylko dla Ukrainy. Kolejny pakiet wsparcia USA

Dotychczas Ukraina otrzymała tylko pociski GMLRS o zasięgu ~70-84 km, a teraz jest mowa o dostarczeniu pocisków o większym zasięgu. W grę mogą wchodzić najnowsze warianty GMLRS o zasięgu do 150 km, co przewyższyłoby możliwości obecnie wykorzystywanych przez Ukraińców systemów Toczka-U .

Drugą opcją są pociski balistyczne krótkiego zasięgu MGM-140 ATACMS o zasięgu 300 km zdolne przenosić klasyczną głowicę odłamkowo-burzącą lub kasetową o masie od 160 kg do 560 kg. Warto jednak zaznaczyć, że w takim przypadku M142 HIMARS przenosi tylko jeden pocisk, a większy gąsienicowy M270 MLRS dwie sztuki. Te pociski pozwoliłyby na atakowanie Ukraińcom celów głęboko na terytorium separatystycznych republik ludowych bądź na Krymie, gdzie szczególnym punktem zainteresowania jest słynny Most Krymski .

Trzecim amerykańskim darem są precyzyjne pociski M982 Excalibur dedykowane armatom kal. 155 mm. Te będące dziełem Raytheona przy pomocy US Army są zdolne do precyzyjnego niszczenia celów (błąd trafienia poniżej 2 m) na dystansie 40 km w przypadku systemów artyleryjskich z lufą 39 kalibrów pokroju haubic holowanych M777 lub ponad 50 km jeśli są stosowane w systemach z lufą o długości 52 kalibrów pokroju polskiego Kraba , czy np. niemieckiego PzH 2000 .

Taka precyzja pozwala użyć jednego pocisku do osiągnięcia satysfakcjonującego zamiast kilku lub kilkunastu standardowych. Do naprowadzania jest wykorzystywane połączenie nawigacji GPS i odpornej na zakłócenia inercyjnej, ale Raytheon pracuje też nad wykorzystaniem półaktywnego laserowego systemu naprowadzania zdolnego do pracy w środowisku, gdzie sygnał GPS jest zagłuszany lub do precyzyjnego trafiania ruchomych celów. Taka wersja jest na razie oznaczona roboczo jako Excalibur S.