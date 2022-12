Reuters, powołując się na dokumenty, do których udało mu się dotrzeć i informacje od osób zaznajomionych z kolejnym pakietem wsparcia wojskowego dla Ukrainy, donosi, że jego wartość wyniesie 275 mln i obejmie sprzęt, który pomoże odpierać rosyjskie ataki z powietrza. W pakiecie najprawdopodobniej znajdzie się sprzęt do zwalczania dronów oraz systemy obrony powietrznej. Oprócz tego w kolejnej transzy wsparcia mogą się znaleźć pociski dla HIMARS-ów , amunicja 155 mm oraz pojazdy wojskowe Humvee.

Już we wcześniejszym pakiecie pomocy wojskowej Stany Zjednoczone uwzględniły systemy obrony powietrznej M1097 Avenger oraz rakiety do systemów Hawk . Niewykluczone, że Ukraińcy dostaną ich więcej. Z tego powodu warto przypomnieć ich najważniejsze cechy oraz możliwości. Systemy obrony powietrznej krótkiego zasięgu Avenger to samobieżne systemy rakiet ziemia-powietrze. Ich użycie zapewnia mobilną ochronę powietrzną krótkiego zasięgu dla jednostek naziemnych przed pociskami manewrującymi, dronami czy nisko latającymi samolotami.

W konfiguracji podstawowej system Avenger wyposażono w dwa zasobniki wyrzutni rakiet Stinger. Dodatkowo Avenger jest uzbrojono w automatyczny karabin maszynowy M3P kalibru .50, który służy m.in. do atakowania celów naziemnych. Obronę, jaką zapewnia Avenger mogą uzupełniać systemy HAWK. Są to przeciwlotnicze systemy rakietowe średniego zasięgu typu, ziemia-powietrze (SAM) amerykańskiej produkcji. W październiku Ukraina otrzymała cztery zmodernizowane systemy MIM-23 HAWK od Hiszpanii.

Wprowadzone w nich modyfikacje obejmowały m.in. wymianę analogowych elementów na cyfrowe i sparowanie ich z nowoczesnym radarem AN/MPQ-64 Sentinel. Więcej systemów HAWK i pocisków do nich bez wątpienia przydałoby się Ukraińcom, zwłaszcza że pozwalają one na zwalczanie celów znajdujących się w odległości nawet 40 km i lecące na pułapie 18 km. Są to jednak wyłącznie przypuszczenia dotyczące zawartości kolejnego pakietu pomocy militarnej od Stanów Zjednoczonych dla USA. Według Reutersa zostanie on ogłoszony w najbliższym czasie.