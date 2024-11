1000 dni wojny w Ukrainie. Upadek mitów i zmiany w obu armiach

Wojna w Ukrainie ukształtowała, a z czasem także zweryfikowała, wiele mitów. Jednym z pierwszych był mit Bayraktara. W pierwszych tygodniach walk media zostały zalane efektownymi filmami, które pokazywały skuteczne ataki dronów Bayraktar TB2 na Rosjan. Sprawiały one wrażenie, że Bayraktar to doskonała, uniwersalna broń.

W rzeczywistości był to efekt tzw. błędu przeżywalności – do opinii publicznej docierały propagandowe nagrania z udanych ataków, ale nie docierały znacznie liczniejsze z tych nieudanych. Co więcej, w chaosie panującym w pierwszych dniach wojny Rosjanie nie dysponowali rozwiniętą obroną powietrzną. Gdy naprawili ten błąd, sytuacja szybko się zmieniła, a Bayraktary zaczęły być masowo niszczone .

Do rangi symbolu urosło nagranie, w którym widać, jak rosyjski system przeciwlotniczy Pancyr-S1 wykrywa i identyfikuje nadlatujący pocisk Storm Shadow, ale mimo otwarcia ognia nie jest w stanie go zniszczyć.

Ich masowe stosowanie wymusiło jednak zmiany zarówno w taktyce, jak i w wyposażeniu. Doświadczają tego żołnierze na linii walk, gdy zagrożenie może pojawić się nie tylko do strony nieprzyjaciela czy spaść z góry, ale także – dosłownie – wlecieć od tyłu do okopu, pojazdu czy nawet niewidocznego od strony przeciwnika, pozornie bezpiecznego schronu.

To, co mogło mieć sens w czasie "trzydniowej operacji specjalnej", jak nazywała atak na Ukrainę propaganda Kremla, okazało się nieporozumieniem w czasie długiego konfliktu na pełną skalę. Jak zauważył brytyjski wywiad, stosowanie batalionowych grup taktycznych prowadziło do rozproszenia i nieefektywnego wykorzystania zasobów (jak np. artyleria), co zmusiło Rosjan do zmiany sposobu prowadzenia walki.