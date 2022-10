Pogrom Bayraktarów. Ukraińcy przyznają: "postrącali je nam w pierwszym tygodniu"

Warto pamiętać i brać poprawkę na to, że udostępnione przez Rosjan materiały stanowią element wojny informacyjnej. Serhij Paszynski z racji swojej funkcji wydaje się jednak osobą dobrze zorientowaną w kwestii zamówień, produkcji i użycia różnego rodzaju broni na polu walki. A to, co mówi, jest bardzo ciekawe.