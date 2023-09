Powrót koszmaru Rosjan. Znów sieje postrach na froncie

Drony Bayraktar TB2 dawały się we znaki rosyjskiej armii głównie w początkowej fazie trwającej wojny. Nieprzygotowana obrona powietrzna najeźdźców sprawiała, że Ukraińcom udało się wyeliminować wiele cennego sprzętu Rosjan . Z czasem liczba ataków z wykorzystaniem Bayraktar TB2 mocno się zmniejszyła. Tureckie jednostki były używane głównie do prowadzenia rozpoznania.

KS-701 Tuniec to łódź patrolowa o długości ok. 8,8 m oraz ok. 5 m szerokości. Na jej pokładzie może zmieść do 10 osób oraz kapitan. Jest produkowana w rosyjskich zakładach w Kostromie, portowym mieście nad Wołgą.