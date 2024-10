Precyzyjna amunicja dla polskich Krabów i K9. Jakie pociski otrzymają polscy żołnierze?

Wstępne konsultacje rynkowe to początek procesu, którego celem jest pozyskanie przez Polskę nowoczesnej, precyzyjnej amunicji. Etap konsultacji nie prowadzi do formalnych zobowiązań – to czas, gdy potencjalni oferenci mogą zaprezentować swoje rozwiązania, a Agencja Uzbrojenia ma możliwość zapoznania się z przekrojem rynku, dysponując oficjalnymi informacji na temat tego, co i kto może zaoferować.