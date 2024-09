Smoczy dron w akcji. Zrzucił na Rosjan płonący w 3000 stopni Celsjusza termit

Termit jest mieszaniną sproszkowanego aluminium i tlenków metali , najczęściej tlenku żelaza, zmieszanych w proporcji masowej mniej więcej 1:3. Aby go podpalić, konieczna jest temperatura rzędu 1000 stopni Celsjusza, dlatego stosuje się do tego zadania specjalne inicjatory, m.in. na bazie saletry.

Po podpaleniu termit płonie w temperaturze 3-3,8 tys. stopni Celsjusza . Z tego powodu nie da się go ugasić wodą – próba zalania płonącego termitu spowoduje dodatkową eksplozję, termiczny rozkład wody i spalanie zawartego w niej wodoru. Jak opisuje dziennikarz Wirtualnej Polski Przemysław Juraszek , bezpieczną metodą gaszenia termitu jest pozwolenie, aby się całkowicie wypalił.

Właściwości termitu znalazły zastosowanie w przemyśle, gdzie jest używany m.in. do spawania, a także w wojsku. Znanym od lat rozwiązaniem są ładunki termitowe, służące do szybkiego, a zarazem cichego niszczenia sprzętu wojskowego – zamiast wysadzać go przy pomocy materiałów wybuchowych, wystarczy zniszczyć kluczowe elementy – np. zamek armaty – poprzez umieszczenie w nich i odpalenie granatu termitowego.