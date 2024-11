Zmasowany atak na Ukrainę. Odpierały go także samoloty F‑16

Rosjanie użyli tutaj zarówno bardzo trudnych do przechwycenia pocisków balistycznych Iskander-M jak i łatwiejszych pocisków manewrujących Ch-101 odpalanych z bombowców strategicznych Tu-95MS. Do tego doszły bardzo łatwe cele w postaci dronów Shahed, które bardziej służą w charakterze wabików odciągających uwagę ukraińskiej obrony od trudniejszych celów. Te są też Rosjan wykorzystywane do mapowania aktywności Ukraińców.