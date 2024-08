Rosyjskie "niedźwiedzie" atakują. Na niebie zaroiło się od Tu‑95MS

To nie pierwszy raz, gdy Rosjanie sięgnęli po swoje "niedźwiedzie" do przeprowadzenia zmasowanego ataku na ukraińskie miasta. Pomimo tego, że bombowce strategiczne Tu-95 (w kodzie NATO Bear - pol. niedźwiedź) od ponad 70 lat pozostają w służbie , nadal są groźną i skuteczną platformą do przenoszenia różnego rodzaju broni.

Warto podkreślić, że bombowce Tu-95MS to jedne z najdłużej eksploatowanych samolotów strategicznych na świecie. Ich zasięg wynosi ok. 12 tys. km, co sprawia, że mogą przeprowadzać misje na bardzo dużych odległościach. Dzięki czterem silnikom turbośmigłowym NK-12, osiągają prędkość maksymalną ponad 800 km/h. Są też w stanie przenosić ładunki o masie do 20 ton, co czyni je niezwykle wszechstronnymi maszynami.