Szkolą jednych z najlepszych pilotów. RAF Shawbury wie, jak to się robi

RAF Shawbury to jedna z sześciu lokalizacji w Wielkiej Brytanii, po RAF Valley, RAF Cranwell i RAF Barkston Heath, AAC Middle Wallop, RNAS Culdrose i Centrum szkoleniowe w Bristolu, gdzie odbywają się szkolenia w ramach brytyjskiego wojskowego systemu szkoleń lotniczych (UKMFTS). System ten to rozwiązanie dostarczane przez Ascent Flight Training, spółkę joint venture 50/50 stworzoną przez dwa wiodące przedsiębiorstwa przemysłu obronnego - Babcock International Group i Lockheed Martin. Firma Babcock m.in. wspiera konsorcjum PGZ-MIECZNIK w ramach programu dostawy trzech wielozadaniowych fregat dla MW RP, a podczas ostatnich targów MSPO ogłosiła gotowość do udziału w programie Orka .

UKMFTS został tak skonstruowany, aby w prosty i szybki sposób zapewniać szkolenia dla pilotów samolotów odrzutowych, wiropłatów i stałopłatów wielosilnikowych oraz dla personelu obsługującego systemy pokładowe. W przypadku RAF Shawbury szkolenia odbywają się na śmigłowcach H145 Jupiter oraz H135 Juno, czyli maszynach wyprodukowanych przez Airbusa. Zarówno H145, jak i H135 to śmigłowce przystosowane do wykonywania różnorodnych misji - od tych ewakuacyjnych, przez transportowe, aż po wojskowe.

To między innymi imponująca imitacja śmigłowca CH-47 Chinook , w której personel załogi naziemnej przygotowuje się do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego, a zarazem uczy się przestrzennego czy logicznego myślenia. Wysoka rampa odwzorowuje śmigłowiec zawieszony nad powierzchnią (i jednocześnie weryfikuje, czy dana osoba nie boi się wysokości), zaś stymulatory pozwalają "wylądować" na lotniskowcu płynącym przez morze, lub "przelecieć" przez strefę walki.

- Chodzi o to, abyśmy skrócili proces szkolenia. Na śmigłowcach w Stanach Zjednoczonych i większości państw NATO, latają podoficerowie. W Polsce kiedyś też tak było, ale po zmianach wszyscy obsługujący te statki powietrzne muszą mieć ukończone wyższe studia. Skoro w USA ten proces przebiega sprawniej, to my również możemy to robić. Potrzebujemy zmian w procesie szkolenia, które ten proces skrócą i podniosą jego efektywność - tłumaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.