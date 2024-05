Rosyjskie samoloty spadają jak liście z drzew. Czarna seria trwa

Ukraińcy informują o zestrzeleniu kolejnego rosyjskiego Su-25 w obwodzie donieckim, gdzie toczą się jedne z intensywniejszych walk w Ukrainie. Armia agresora próbuje w tym miejscu przebić się przez obronę Ukraińców i przesunąć linię frontu. Jak się jednak okazuje, obrońcy stawiają duży opór, bowiem do listy zestrzelonych samolotów dopisują następną maszynę.

Zniszczony Su-25 to przynajmniej czwarty egzemplarz wykreślony z arsenału Federacji Rosyjskiej w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Oznacza to, że łączne straty rosyjskiego lotnictwa są coraz większe niż określane do niedawna ok. 350 zniszczonych maszyn. Jednocześnie warto dodać, że wedle analityka wojskowego Oleksija Hetmana armia Federacji Rosyjskiej dysponuje obecnie niespełna 200 samolotami Su-25, które to Ukraińcy coraz częściej niszczą.

Samolot, który służy do wspierania wojsk lądowych

Fakt, iż liczba wyeliminowanych z walki Su-25 ciągle spada, wynika z tego, iż w zasadzie są to samoloty szturmowe, który pracują w pierwszej linii i służą do wspierania sojuszniczych wojsk lądowych z powietrza. Co równie istotne dla ukraińskich sił zbrojnych – jest to maszyna o stosunkowo słabych osiągach w porównaniu do większych i wydajniejszych myśliwców przewagi powietrznej.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Su-25 rozpędza się do prędkości maksymalnie 950 km/h, a dodatkowo może poruszać się na pułapie do 7 km. Takie połączenie osiągów sprawia, że szturmowiec staje się relatywnie łatwym celem dla ukraińskich systemów przeciwlotniczych – a przynajmniej łatwiejszym niż myśliwce przekraczające nierzadko prędkość nawet 2000 km/h.

Maszyna mierzy ponad 15 m długości i przy wadze 10 t może zabrać na podskrzydłowe węzły uzbrojenia amunicję o łącznej wadze ok. 4,3 t. Do podstawowych ataków wykorzystuje natomiast standardowe działko lotnicze GSz-30-2 kal. 30 mm.

Ważnym parametrem technicznym Su-25 jest także jego zasięg, który wynosi ok. 500 km. Oznacza to, że maszyna musi poruszać się niedaleko od sojuszniczych jednostek i sojuszniczej bazy podczas ataków i nie jest zwykle wykorzystywana do ataków w głąb stanowisk przeciwnika. Producent umożliwia jednak zwiększenie zasięgu do nawet 1800 km, jednak wymaga to zastosowania dodatkowych zbiorników paliwa.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski